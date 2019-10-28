Тегеран, , 21:57 — REGNUM 28 октября иранская команда из университета Амира Кабира в Тегеране отправилась в Узбекистан для того, чтобы принять участие в Первом Международном чемпионате по роботехнике Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Мероприятие пройдет до 31 октября включительно в «Узэкспоцентре». В нем принимают участие представители стран-членов ОИС в возрасте от 17 до 23 лет. Соревнования пройдут в двух категориях: Sumo (автономный робот должен вытолкнуть другого робота с ринга) и Robot-football (два дистанционно управляемых робота играют в футбол на поле).

Напомним, что команда Университета Амира Кабира наряду с представителями Казвинского свободного университета уже успела добиться успеха на различных международных соревнованиях по роботехнике. В 2020 году страна примет крупнейший турнир в этой области FIRA — 2020.