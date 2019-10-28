Копенгаген, , 21:55 — REGNUM Министр по защите окружающей среды Дании Леа Вермелин приняла решение о создании крупнейшей в стране «волчьей зоны» с целью защиты домашнего скота.

Данная зона будет занимать площадь в 570 квадратных километров и располагаться между городами Силькеборг, Хернинг, Бранде и Нёрре Снеде. Все скотоводы, ведущие свое хозяйство в пределах этой территории, будут иметь право запросить средства для строительства электрических заборов и других преград для защиты своих животных. «Я понимаю беспокойство тех, кто писал мне относительно безопасности волков, и мы намерены соблюдать наши обязательства по их защите, однако мы вместе с тем работаем над тем, чтобы сделать этот процесс более гибким», — заявила датский министр. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

По словам министерства, напряжение на электрических заборах не должно превышать 4 500 вольт. Заборы также будут защищать от проникновения лис.