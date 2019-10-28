Тамбов, , 21:12 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 28 октября, принял участие в открытии в областном центре детского сада «Медвежонок», в который зачислены 368 детей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он уникален тем, что имеет спортивную направленность.

Тамбовский губернатор Александр Никитин в детском саду «Медвежонок» Tambov.gov.ru

Строительство детского сада «Медвежонок» на улице Селезневская Тамбова началось в 2018 году в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». На эти цели было направлено 238,6 млн рублей. Из них 150,9 млн рублей — средства федерального бюджета. За счет дополнительных вложений построены инженерные сети и сооружения: котельная, теплопункт, сети водоснабжения. На эти цели выделен 21 млн рублей из бюджета Тамбовской области.

Глава администрации области Александр Никитин поблагодарил строителей, которые выполнили свою работу качественно и безупречно.

«Президент России Владимир Путин ставит перед нами глобальные задачи по обеспечению доступности дошкольного образования. И наша область взяла повышенные обязательства снять актуальную очередь детей в возрасте до 3 лет к 2021 году», — подчеркнул Александр Никитин.

В частности, в этом году в рамках реализации указанных выше проектов в Тамбовской области будет построено пять детских садов. «Медвежонок» — один из них. Проект этого детского сада разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, с учетом современных технологий, включен в реестр типовой проектной документации Минстроя РФ. Изначально он был рассчитан на 250 мест. Но с учетом большой потребности в дошкольных учреждениях на севере Тамбова было принято решение о создании ста дополнительных мест.

Детский сад «Медвежонок» в Тамбове Tambov.gov.ru

Всего в детский сад зачислено 368 детей, из которых 173 малыша в возрасте до 3 лет. Именно для них, самых маленьких, созданы особые условия. Мультяшные герои изображены на стенах, во всех зонах уложен качественный текстиль.

Девиз детского сада «Медвежонок» — «Растим чемпионов». Он уникален тем, что имеет спортивную направленность. А еще здесь своя «Академия здоровья», студия детского туризма, собственная спортивная база. В непосредственной близости с «Медвежонком» расположены современные спортивные комплексы — Центр единоборств с крытым футбольным манежем и ледовая арена «В Радужном».

Детский сад «Медвежонок» оснащен современным физкультурным, интерактивным, игровым и дидактическими оборудованием, обучающими комплектами для детского экспериментирования и проектной деятельности. В каждой группе есть спортивный уголок и развивающие тренажёры. Швейная мастерская, пазлы по изучению человеческого тела, приспособления для научной деятельности и многое другое.

«У этого детского сада есть душа. Отсюда и ребёнка не уведёшь!» — резюмировал глава региона.