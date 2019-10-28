Тегеран, , 21:46 — REGNUM 28 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что создание правительством США нового гуманитарного канала поставок еды и лекарств в Иран — политическая уловка. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, цель правительства США — ударить по иранским гражданам, поэтому оно делает всё, чтобы в Исламской Республике возникла нехватка еды и лекарств. Мохаммад Джавад Зариф также отметил, что «Майк Помпео ошибается, что иранцы будут преклоняться перед Вашингтоном, когда захотят есть».

Раннее министерство финансов США объявило о создании гуманитарного механизма для того, чтобы в Иран доставлялись исключительно еда и лекарства. Власти Ирана назвали данное решение «фарсом».

Напомним, что 7 ноября 2018 года госсекретарь США в телеэфире заявил, что «правительство Ирана должно принять соответствующее решение, если хочет, чтобы иранцы ели».