Джелалабад, Афганистан, , 20:35 — REGNUM 27 октября официальные представители губернатора афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона сотням обездоленных семей была предоставлена продовольственная помощь.

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», обездоленным семьям были предоставлены рис, мука, масло, сахар, чай и бобовые. Эта помощь обеспечит нуждающиеся семьи продовольствием на ближайшие полгода.

По словам официальных представителей губернатора провинции Нангархар, эта продовольственная помощь была предоставлена 600 семьям, проживающим на территории уезда Гошта провинции Нангархар.

Официальные представители губернатора провинции Нангархар выразили надежду, что эта продовольственная помощь поспособствует обеспечению достойного уровня жизни для ее реципиентов.

Согласно вышеупомянутому заявлению, предоставление помощи нуждающимся обеспечивается рядом афганских и международных благотворительных организаций, действующих на территории провинции Нангархар, что позволяет хотя бы частично решить проблемы, с которыми сталкиваются мирные жители.