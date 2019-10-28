Ступино, Московская область, , 19:49 — REGNUM Четверо сотрудников ОМВД подмосковного Ступино задержаны сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД при получении взятки в размере полумиллиона рублей. Об этом сегодня, 28 октября, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Задержаны были: заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. С ними вместе задержали двух оперуполномоченных данного подразделения.

Они получили взятку в размере 500 тыс. рублей от гражданина. Передача взятки осуществлялась под контролем сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД при взаимодействии с УФСБ также управления собственной безопасности подмосковного главка полиции.