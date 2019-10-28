Санкт-Петербург, , 19:23 — REGNUM Профильные ведомства Ленинградской области считают рациональным поэтапно избавиться от пластиковых пакетов, если подготовить к этому людей и найти альтернативную упаковку. Такую позицию в ответ на запрос ИА REGNUM сформулировал председатель комитета государственного экологического надзора Ленобласти Михаил Козьминых.

Он уточнил, что пластик составляет значительную часть от того мусора, что находят на незаконных свалках в Ленобласти.

«Есть основания полагать, что производство и повсеместная эксплуатация одноразовых пластиковых пакетов наносят вред окружающей среде», — резонно замечает чиновник.

Напомним, в октябре в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор при поддержке Минприроды готовит законопроект об ограничении производства пластиковых пакетов в РФ.

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В Ленинградской области полагают, что, учитывая сложившуюся картину, «своевременная реализация данной инициативы может существенно повлиять на экологическую обстановку, изменив ее в лучшую сторону».

Однако реализаторам этой идеи предстоит столкнуться с несколькими вопросами: будут ли готовы к таким нововведениям люди и какие альтернативы предложат потребителям взамен пластиковой упаковки.

«Для ответа на них нужно время, поэтому решение внедрять данную инициативу не сразу, а поэтапно — рациональное», — добавил Михаил Козьминых.

Он сообщил, что тема раздельного сбора мусора стала одной из самых обсуждаемых на экологическом совете при губернаторе Ленинградской области. Чиновники вместе с муниципалами попытаются минимизировать загрязнение населенных пунктов пластиком. Кроме того, в Ленобласти организуют гранты и конкурсы для общественных организаций и экоактивистов.

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