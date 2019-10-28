Челябинск, , 19:17 — REGNUM В Челябинской области на дорогах региона за 26 и 27 октября были пойманы 193 нетрезвых водителя, оказавшиеся за рулём в таком виде впервые. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что в это число входят и те граждане, которые отказались от освидетельствования. Всем им грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей, также они могут быть лишены прав на полтора-два года.

В полиции добавили, что повторное появление за рулём пьяным карается более сурово. Наступит уже уголовная ответственность — до двух лет колонии. Кстати, за те же два дня на дорогах региона поймали 28 водителей, которым не пошло впрок административное наказание. Теперь их ждёт судимость по уголовной статье.