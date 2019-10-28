Ростов-на-Дону, , 19:11 — REGNUM В Ростовской области бывший заместитель начальника регионального управления ФСИН предстанет перед судом. Экс-замглавы ведомства обвиняется в получении взяток. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России 28 октября.

Из материалов уголовного дела следует, что преступления обвиняемый совершил с июля 2016 по май 2017 года по предварительному сговору с начальником ГУФСИН России по Ростовской области. От четырёх предпринимателей были получены взятки в размере, превышающем 11 млн рублей. Деньги были направлены на оказание содействия в заключении государственных контрактов на поставку товаров для нужд ведомства, их оплату, а также обеспечение работы одной из фирм на территории исправительной колонии.

В отношении бывшего заместителя главы ведомства было возбуждён уголовное дело о взятке, полученной группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах (два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ, три эпизода по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Уголовные дела в отношении двух других участников преступления были выделены в отдельное производство.

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