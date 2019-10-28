Москва, , 18:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажира при аварийной посадке самолета в Нижнеангарске (Бурятия). Указ о награждении опубликован сегодня, 28 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Бортпроводница Елена Лапуцкая награждена за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Напомним, с просьбой представить Елену Лапуцкую к госнаграде в августе к президенту обратился секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды», — подчеркнул он.

Аналогичная награда также была вручена второму пилоту экипажа Сергею Сазонову. Погибшие при посадке бортмеханик Олег Бараднов и командир воздушного судна Владимир Коломин были удостоены ордена Мужества посмертно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аварийная посадка самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» произошла 27 июня. Самолет вылетел из Улан-Удэ, но спустя несколько минут после взлета у самолета отказал двигатель. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с очистным сооружением, после чего загорелся.