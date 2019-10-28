Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга положительно относится к предложению ограничить производство пластика в России. Об этом в ответ на запрос ИА REGNUM сообщил глава ведомства Денис Беляев.

Пластик MonicaVolpin

Напомним, 18 октября в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор готовит законопроект об ограничении производства пластика в стране, эту инициативу поддерживает Минприроды.

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«Наступил момент, когда необходимо задуматься о регулировании образования пластиковых изделий и сокращении их поступления в окружающую среду, водные объекты. Ограничения по производству и продаже товаров, содержащих пластик (микропластик), в настоящее время активно внедряются в зарубежных странах», — отмечает Денис Беляев.

Природоохранное ведомство Смольного поддерживает инициативы, направленные на регулирование образования пластика в России и на сокращение его поступления в окружающую среду.

«Очевидно, что такие мероприятия потребуют законодательного дорегулирования на федеральном уровне», — убежден Беляев. Однако, полагает глава комитета, меры должны быть не строго запретительными, а ориентироваться «на изменение культуры потребления» и увеличение масштабов экологического просвещения.

По оценкам экспертов, пластиком загрязнены Нева, ее основные притоки и Невская губа Финского залива. Мусор, в том числе пластиковый, попадает в реки и каналы Петербурга и Финский залив с судов, кораблей, яхт, а также смывается с береговой зоны. Особенно серьезный поток мусора «обеспечивают» отдыхающие на берегу граждане.

Кроме того, микропластик попадает в залив и Неву со сточными водами канализации. Например, в Балтийское море только от использования косметики и средств гигиены ежегодно поступает около 40 тонн микропластика.

Глава комитета по природопользованию напоминает, что пластик — это не только пакеты, но и одноразовая посуда, окурки и фильтры сигарет, ватные палочки, упаковка продуктов, бутылки, монтажная пена, стяжки, фрагменты рыболовных сетей и многое другое. Даже в геле для душа микропластика примерно столько же, сколько использовалось для производства бутылки, в которой он продается.

Загрязнение Мирового океана мусором, до 80% которого составляет пластик, «является без преувеличения одним из глобальных вызовов», убежден Денис Беляев.

В Петербурге каждый год формируется программа уборки наиболее популярных рекреационных точек у побережья. В 2019 году в нее попало 327 водных объектов, убирают их от 1 до 8 раз в месяц. В 2017 году таким образом собрали 4 тыс. кубометров, а в 2018 году — 2,7 тыс. кубометров наплавного мусора.

«Предложения комитета по природопользования по разрешению ситуации с загрязнением пластиком водных объектов были направлены в Минприроды России для обобщения информации по субъектам РФ и выработки необходимых мер на федеральном уровне», — добавил Денис Беляев.

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