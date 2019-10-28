Могадишо, , 19:07 — REGNUM Представители сомалийской разведки заявляют, что в результате авиаудара, нанесенного беспилотником США, были ликвидированы три старших офицера боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северной части Сомали. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Высокопоставленный представитель сомалийской разведки сообщил СМИ, что беспилотник США нанес авиаудар по автомобилю террористов, когда боевики направлялись в Голис, горную местность, контролируемую группировкой.

Другой сомалийский чиновник сообщил, что среди уничтоженных террористов был известный в кругах террористов эксперт по созданию самодельных взрывных устройств, за которым разведка Сомали следила почти год. Чиновники говорили при условии анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить со СМИ.

Африканское командование США (АФРИКОМ) подтвердило воздушный удар и заявило, что он был осуществлен в координации с правительством Сомали. АФРИКОМ не ответил на вопрос о том, сколько авиаударов США было совершено в Сомали в этом году.