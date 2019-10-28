Грозный, , 18:14 — REGNUM Правила, касающиеся количества автомобилей и маршрута свадебных кортежей предлагает ввести управление ГИБДД по Чечне. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Из соображений безопасности и для предотвращения ДТП на дорогах было предложено ограничить количество автомобилей, входящих в свадебный кортеж в Чечне и согласовывать маршрут автоколонны.

Согласно предложению, при проведении свадьбы граждане должны будут за четыре дня до мероприятия согласовать время и маршрут передвижения свадебного кортежа. Количество допустимых в кортеже автомобилей пока не уточняется, но в Чечне свадебный кортеж может состоять из нескольких десятков автомобилей.

Поясняется, что ДТП с участием свадебных кортежей случаются в Чечне не очень часто, но при передвижении автоколонна создаёт помехи для других участников движения на дорогах, а также аварийные ситуации. Поэтому предложения, касающиеся свадебных кортежей направлены на предупреждение тяжких последствий на дорогах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Чечне 19 октября произошло ДТП, в котором погибли шестимесячный ребёнок и женщина, ещё семь человек получили травмы. ГУ МВД по Чечне уточнило, что авария произошла с участием свадебного кортежа, одна машина из автоколонны выехала на полосу встречного движения.

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