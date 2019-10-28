Курск, , 17:52 — REGNUM В Курске восемь человек задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курской области, они подозреваются в сбыте особо крупной партии синтетических наркотиков через «закладки».

Задержанным — от 20 до 30 лет, среди них есть две женщины. По версии следствия, они продавали наркотики в Курске и Железногорске: на складе фасовали запрещённые вещества по мелким порциям и организовывали тайники. Задержали участников преступной группы одновременно, но по разным адресам. В общей сложности у них нашли 1,5 килограмма наркотиков. Наркотики будут уничтожены в установленном порядке.

Все подозреваемые арестованы и помещены в следственный изолятор. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». Сейчас полицейские выясняют, как крупные партии наркотиков попадали к подозреваемым.