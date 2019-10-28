Архангельск, , 17:45 — REGNUM Власти Архангельской области создали интерактивную карту ликвидации незаконных свалок. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, ресурс работает пока в тестовом режиме.

«Каждая из точек на карте имеет один из трех статусов. Значок красного цвета указывает на то, что объект незаконного размещения отходов запланирован к ликвидации, но работы пока не начались. Синий означает, что деятельность по очистке территории ведется в настоящее время. Зеленый — свалка ликвидирована», — рассказал министр ЛПК и природных ресурсов Александр Ерулик.

Портал позволяет получить подробную информацию по каждому из объектов, в том числе об объеме запланированных к проведению работ, о датах их начала и завершения. Также на ресурсе можно найти сведения о подрядчике и данные о том, на какой из законных полигонов вывезены отходы.

О ходе проводимых работ можно судить по приложенным фотографиям: до, в процессе и после ликвидации свалки. В ближайшее время предполагается предоставить пользователям сайта возможность оценки конечного результата.

«Это, безусловно, нужная опция. Нам очень важно получать ответную реакцию людей», — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В планах министерства природных ресурсов и ЛПК области — также организовать посадку деревьев на очищенных от мусора землях лесного фонда. К участию в полезном деле пригласят всех желающих, в первую очередь — местных жителей. Это поможет снизить риск повторного захламления территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Архангельской области планируется ликвидировать 77 объектов незаконного размещения отходов общей площадью порядка 35 гектаров. На эти цели выделено более 200 млн рублей, из них — только 22 млн — средства областного бюджета, остальное — средства, полученные Архангельской областью в рамках соглашения с правительством Москвы.

Всего на территории области было зарегистрировано почти 500 нелегальных свалок.