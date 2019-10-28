Аддис-Абеба, , 19:05 — REGNUM Национальный банк крови Эфиопии отчитался о том, что собрал около 14 000 единиц крови в рамках всеобщей кампании по донорству крови. Ранее Эфиопия начала национальную кампанию по сдаче крови, которая продлится месяц, под лозунгом «Жизнь ради жизни! Сдай кровь — спаси жизнь!» Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

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Заместитель директора службы банка Ярегал Банти отметил, что несмотря на план собрать 10 000 единиц крови, за один день было собрано более 14 000 единиц крови, что является для страны рекордом. По словам заместителя директора, мобилизация эфиопского общества и активная гражданская позиция способствовали сбору крови сверх плана.

Около 22 000 человек пообещали регулярно сдавать кровь каждые три месяца, сказал он, добавив, что власти Эфиопии будут работать над тем, чтобы довести количество доноров до 300 000 человек.

Ежегодный спрос на кровь в стране составляет около одного миллиона единиц, но каждый год собирается всего лишь около 223 тысяч единиц крови.