Москва, , 17:41 — REGNUM В Москве сократилась доля преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Об этом 28 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Профилактика правонарушений».

Сергей Собянин на форуме «Профилактика правонарушений» © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

По словам градоначальника, доля таких преступлений сократилась с четверти до 14%.

«Тем не менее, количество преступлений, которые совершаются «гастролерами», которые приезжают в Москву со всех городов нашей страны, остается неизменным с точки зрения соотношения к количеству преступлений», — цитирует слова мэра ТАСС.

По словам Собянина, около 60% преступлений столицы совершают приезжие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 октября двое неизвестных отобрали сумку с 9 млн рублей у клиента банка. Подозреваемых задержали, ими оказались жители Северо-Кавказского федерального округа.