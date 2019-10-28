Москва, 28 октября 2019, 17:41 — REGNUM В Москве сократилась доля преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Об этом 28 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Профилактика правонарушений».

Сергей Собянин на форуме «Профилактика правонарушений»
Сергей Собянин на форуме «Профилактика правонарушений»
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

По словам градоначальника, доля таких преступлений сократилась с четверти до 14%.

«Тем не менее, количество преступлений, которые совершаются «гастролерами», которые приезжают в Москву со всех городов нашей страны, остается неизменным с точки зрения соотношения к количеству преступлений», — цитирует слова мэра ТАСС.

По словам Собянина, около 60% преступлений столицы совершают приезжие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 октября двое неизвестных отобрали сумку с 9 млн рублей у клиента банка. Подозреваемых задержали, ими оказались жители Северо-Кавказского федерального округа.