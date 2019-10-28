Аддис-Абеба, , 19:04 — REGNUM Власти Эфиопии подписали соглашение о вступлении в членство в Международном парламента толерантности и мира (IPTP). Также в восточноафриканской стране состоялась 4-я сессия IPTP, в которой приняли участие 40 депутатов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В своем вступительном слове спикер Палаты народных представителей Эфиопии Тагессе Чаффо заявил: «Мы должны действовать сейчас, чтобы создать единое этическое общество в эту новую эру глобализации». Он добавил, что «мы также должны работать вместе для всеобщего мира».

Спикер далее сказал, что Эфиопия осуществляет программы реформ, которые позволяют распространить мир и стабильность в регионе Африканского Рога.

Президент Международного совета по терпимости и миру Ахмед бин Мохамед Альджарван, со своей стороны, поздравил премьер-министра Абия Ахмеда с получением Нобелевской премии мира 2019 года.

Созыв четвертой конференции в Аддис-Абебе был призван поддержать и признать усилия Эфиопии по континентальному и глобальному миростроительству. Ахмед бин Мохамед Алджарван также поблагодарил правительство Эфиопии за теплый прием участников конференции. В настоящий момент около 60 стран уже присоединились к IPTP.