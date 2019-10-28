Волгоград, , 17:36 — REGNUM В Волгограде 41-летнему мужчине без определенного места жительства предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего, совершённое из корыстных побуждений. Он увёл трёхлетнего ребёнка из дома своего работодателя, надеясь получить выкуп за него. Расследование уголовного дела завершено, сообщили 28 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина 2 июля 2019 года в Октябрьском районе Волгоградской области на обочине автотрассы пожаловался местному жителю на отсутствие денег. Тот предложил обвиняемому подработку и крышу над головой — помочь в строительстве дома и хозяйственных построек. Бомж на месте временного пристанища оценил, что работодатель достаточно обеспеченный человек, у него на иждивении находится четверо малолетних детей, в возрасте от трёх до 14 лет. В этот же день, воспользовавшись отсутствием главы семьи и его супруги, подследственный взял их трёхлетнего сына за руку, и, сказав, что они идут купаться к реке, увёл мальчика в сторону соседнего села. За ребёнка похититель планировал потребовать выкуп в размере 10 тысяч рублей. Родители сами обнаружили пропавшего мальчика — через несколько часов в 2,5 километрах от места жительства отец увидел идущих вдоль дороги мужчину и своего сына.

За похищение ребёнка мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.