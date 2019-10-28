Аддис-Абеба, , 19:09 — REGNUM Очевидцы в Эфиопии утверждают, что насилие, которое потрясло страну на прошлой неделе на фоне протестов, было этнически мотивировано. По их словам, нападения были совершены молодыми людьми из этнической группы оромо против людей из других этнических групп. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Столкновения произошли в различных городах Оромии, самой густонаселенной провинции Эфиопии, что подчеркивает вероятность этнического насилия, что, по данным Организации Объединенных Наций, уже привело к вынужденному перемещению более 2 миллионов человек. После того, как активист Джавар Мохаммед заявил, что полиция окружила его дом в Аддис-Абебе и попыталась отозвать сотрудников безопасности, охранявших его, его сторонники быстро вышли на улицы в знак протеста против такого обращения. Толпы молодых людей из этнической группы оромо быстро обратили свой гнев на премьер-министра Абия Ахмеда, также оромо, заявив, что он предал их, плохо обращаясь с Джаваром.

По словам трех очевидцев, молодые люди также начали набрасываться на людей из других этнических групп. Высокопоставленный сотрудник полиции Оромия заявил: «У них была скрытая цель — превратить весь протест в этнический и религиозный конфликт».

Священник Фаирсебхат Гетачеу, глава православной церкви в Додоле, сказал, что восемь человек, убитых на этой неделе, были похоронены в его церкви, и еще 3000 воспользовались ей как убежищем.

«Протестующие напали на православных христиан», — сказал он по телефону, добавив, что жертвы были из этнических групп оромо, амхара и сидама. «В этом районе доминируют мусульмане, и они не хотят, чтобы мы и наша церковь были там».

По мере того, как страна приближается к выборам в 2020 году, широкие политические свободы позволили этническим силам создать новые основы власти, бросив вызов правительству.