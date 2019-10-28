Москва, , 17:27 — REGNUM Единственное этически верное решение, когда речь идет о неизлечимо больных людях — развивать современную паллиативную помощь, строить хосписы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), комментируя предложение разрешить в России эвтаназию.

«Единственное этически верное решение, когда речь идет о неизлечимо больных людях — развивать современную паллиативную помощь, строить хосписы. Нужно стремиться продлевать людям жизнь, а не создавать условия для смерти. И я как реаниматолог — неонатолог спасал и реанимировал детей, которые для всех были безнадёжны. И они живут, работают. Господь даёт жизнь каждому из нас и не нам решать кому жить кому нет», — сказал Огуль.

Парламентарий заявил, что не является сторонником введения этого права.

«Для меня как врача само это словосочетание звучит дико. На мой взгляд, эвтаназия противоречит самой сути медицины, предназначение которой заключаются в том, чтобы спасать жизнь и продлевать ее, а не помогать человеку поскорее с ней расстаться», — говорит он.

«Да, я прекрасно понимаю, и отдаю себе отчёт как трудно тем, кто страдает. И мы должны делать все возможное чтобы изобретать средства для облегчения страданий таких людей». — отметил парламентарий.

«Как врач считаю эвтаназию процедурой антигуманной. Говорить о том, что вот, мол, человек болен так, что «больше ничего нельзя сделать», уже неверно: за последние несколько десятилетий паллиативная помощь совершила огромный скачок вперед. Как и индустрия по производству средств реабилитации», — рассуждает он.

Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила референдум по вопросу введения в России эвтаназии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле не сформировали позицию о референдуме по эвтаназии — Песков