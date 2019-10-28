Аддис-Абеба, , 19:03 — REGNUM Влиятельные религиозные деятели православной церкви Эфиопии раскритиковали реакцию премьер-министра Абия Ахмеда на столкновения на этнической и религиозной почве, в результате которых погибло почти 70 человек, заявив, что тот не может защитить своих граждан. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Ранее представитель полиции заявил, что в Оромии погибло 67 человек в результате беспорядков в регионе и в столице страны Аддис-Абебе. «Люди погибают, и возникают вопросы, существует ли вообще правительство. Люди теряют всякую надежду», — заявил отец Маркос Гебре-Эгзиабхер, лидер православной церкви, после поминальной службы в Свято-Троицком соборе в Аддис-Абебе.

Православные христиане составляют примерно 40% от 110 миллионов жителей Эфиопии. Ранее Абий Ахмед поклялся привлечь виновных к ответственности и предупредил, что нестабильность может ухудшиться, если эфиопы не объединятся.

Представитель церкви сообщил, что 52 православных эфиопа, в том числе два священника, были убиты. Фисеха Текле, исследователь Amnesty International, отметила, что православные церкви подверглись нападению по крайней мере в трех местах, а также было по крайней мере одно сообщение о нападении на мечеть.

На воскресной поминальной службе в Аддис-Абебе сотни верующих склонили головы во время минуты молчания, чтобы почтить жертв трагедии. Отец Маркос заявил, что последователи церкви были готовы умереть в защиту своих прихожан и церковной собственности. «Если они придут с мачете, мы пойдем с крестами», — сказал он. «Бог с нами».