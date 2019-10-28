Аддис-Абеба, , 17:14 — REGNUM Директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Шон Джонс и государственный министр здравоохранения Эфиопии Сахарла Абдулахи официально открыли новое здание штаб-квартиры Национальной службы крови стоимостью 5 миллионов долларов США во время специальной церемонии инаугурации объекта. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Новое учреждение предоставит Национальным службам банка крови Эфиопии возможность получать значительно возросший объем донорской крови, более эффективно проверять и обрабатывать продукты крови, а также распределять жизненно важную кровь среди медицинских центров и пациентов по всей стране. В дополнение к новому банку крови, в рамках проекта было построено 22 новых медицинских центра и 10 фармакологических складов, а также обновлены еще 10 существующих медицинских центров.

Эти инфраструктурные проекты дополняют более широкие инвестиции и давние партнерские отношения между Соединенными Штатами и Эфиопией в целях укрепления национальной системы здравоохранения и повышения качества медицинской помощи. Торжественное открытие службы Национального банка крови также совпало с началом национальной кампании донорства крови Министерства здравоохранения, целью которой является регистрация 100 000 новых доноров крови и сбор 10 000 единиц крови.

Через USAID и Чрезвычайный план Президента США по оказанию помощи в связи со СПИДом Соединенные Штаты инвестировали 65 миллионов долларов в строительство и улучшение медицинских учреждений в Эфиопии за последние пять лет. В целом за последние пять лет Соединенные Штаты предоставили Эфиопии помощь в области развития и гуманитарной помощи на сумму около 4 млрд долларов США.