Киев, , 17:12 — REGNUM В Киеве в здании суда подрались противники и сторонники присвоения Московскому проспекту и проспекту генерала Ватутина имён нациста Степана Бандеры и офицера СС Романа Шухевича, сообщает 28 октября «Диалог.UA».

По имеющейся информации, потасовка случилась во время перерыва в судебном процессе.

Инициаторы драки не установлены.

Дерущихся удалось выпроводить из здания суда только после объявления общей эвакуации из-за якобы заложенной в здании бомбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года Окружной административный суд Киева отменил постановление Киевского муниципалитета о переименовании проспектов Ватутина и Московского в проспекты Бандеры и Шухевича.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении обжаловать это решение Окружного административного суда.

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