Киев, 28 октября 2019, 17:12 — REGNUM В Киеве в здании суда подрались противники и сторонники присвоения Московскому проспекту и проспекту генерала Ватутина имён нациста Степана Бандеры и офицера СС Романа Шухевича, сообщает 28 октября «Диалог.UA».
По имеющейся информации, потасовка случилась во время перерыва в судебном процессе.
Инициаторы драки не установлены.
Дерущихся удалось выпроводить из здания суда только после объявления общей эвакуации из-за якобы заложенной в здании бомбы.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года Окружной административный суд Киева отменил постановление Киевского муниципалитета о переименовании проспектов Ватутина и Московского в проспекты Бандеры и Шухевича.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении обжаловать это решение Окружного административного суда.
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