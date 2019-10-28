Астрахань, , 17:12 — REGNUM Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает, что уголовное дело астраханского психиатра Александра Шишлова, приговорённого к двум годам лишения свободы, необходимо пересмотреть, сообщает РИА «Новости».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Шишлова осудили за халатность, ставшую причиной смерти человека. Один из бывших пациентов ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница», совершивший убийство, в 2017 году покинул заведение и был переведён на амбулаторное лечение. Через два месяца в состоянии острого психоза она напал на свою сестру и жестоко убил полуторагодовалую племянницу. При задержании он оказал сопротивление, был ранен и скончался в больнице.

Медицинское сообщество встало на сторону Шишлова, в его защиту прошло несколько митингов. Приговор сочли неоправданным, так как рекомендацию выписать пациента выдала целая комиссия, а окончательное решение принял суд. Кроме того, обострение у пациента стало следствием того, что он по собственной инициативе прекратил приём назначенных ему лекарств — лечащий врач не мог проконтролировать выполнение предписаний и нести за это юридическую ответственность. Позже родственники убийцы признались, что заметили изменения в его поведении, но не поставили об этом в известность ни медиков, ни полицию.

В защиту психиатра высказались бывший министр здравоохранения Астраханской области Виктор Акишкин и депутат Госдумы Борис Менделевич. Российское общество психиатров обратилось к президенту Владимиру Путину, в Совет по развитию гражданского общества и правам человека и к Генпрокурору с требованием отменить неправосудный приговор.

«Психиатрический пациент, даже совершивший общественно опасное деяние, не может «превентивно» пожизненно содержаться в психиатрической больнице. В случае наступления устойчивой ремиссии он подлежит выписке или переводу на принудительное лечение в амбулаторных условиях. При этом всегда сохраняется вероятность возникновения нового рецидива заболевания и риск совершения больным общественно опасных действий. Достоверно предсказать вероятность совершения таких действий психиатры не могут. Поэтому появление уголовных дел, аналогичных «делу Шишлова», невозможно себе представить ни в одной стране с развитой системой психиатрической помощи и законодательством, защищающим права всех граждан — и пациентов, и их родственников, и медицинских работников», — говорится в обращении пленума правления Российского общества психиатров.

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