Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Социальная сеть Instagram запретила размещать публикации с фотографиями и рисунками, связанными с темой самоубийств и самоповреждений. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что причиной послужил инцидент со смертью британской несовершеннолетней девушки Молли Рассел, который произошел в 2017 году. Теперь Instagram будет блокировать публикации с мультфильмами, демотиварами, фотографиями и прочим контентом на соответствующие темы.

О своих планах борьбы с подобными постами администрация Instagram объявила в феврале 2019 года. Тогда руководство соцсети сообщило, что будет выводить такие публикации из общей поисковой выдачи.

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