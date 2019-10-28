Москва, , 16:49 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский полагает, что проститутки положительным образом повлияли бы на атмосферу в армии и, возможно, помогли бы избежать трагедии, подобной в Забайкальском крае, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

«Если бы они (военнослужащие) в пятницу пошли в публичный дом, они в субботу бы отдыхали. Они обозленные устроили перестрелку, в основном он устроил… Привезут определенное количество, по комнаткам разделят, и они встанут в очередь и каждый зайдет в какую-то из комнат и все получит», — сказал Жириновский.

Он также ответил на замечание о возможном конфликте из-за конкретной проститутки.

«Практика показала, что ни в одном публичном доме конфликта из-за очереди нет», — отреагировал парламентарий.

В целом Жириновский призвал гармонизировать отношения между мужчинами и женщинами.

Он также назвал основную причину расстрела военнослужащих в Забайкальском крае — удаленность и замкнутость.

«Это не произошло в Московской области, здесь столь всего есть, Петербурге, Ростове. Самый глухой регион — Забайкальский край, ближе китайская граница, только лес, чаща, тайга. Там вообще нет гражданского населения», — указал депутат.

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