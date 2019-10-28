Стокгольм, , 16:46 — REGNUM Руководство Spotify сообщило, что число платных подписчиков музыкального потокового сервиса достигло отметки 113 млн. Об этом 28 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Согласно прогнозу компании к концу 2019 года число активных пользователей Spotify составит от 255 до 270 млн человек. Представители службы подчеркнули, что результаты превзошли все их ожидания. При этом они также сообщили, что компанию покинет её действующий финансовый директор Барри Маккарти. На смену ему придёт Пол Фогель, который сейчас занимает должность вице-президентом Spotify по финансовому планированию и анализу.

Напомним, в июне 2019 года Spotify насчитывал 108 млн платных подписчиков и 232 млн активных пользователей, в марте 2019 года значения показателей составляли 100 млн и 217 млн соответственно, в декабре 2018 года — 96 млн и 75 млн.

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