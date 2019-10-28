Чебоксары, , 16:44 — REGNUM Миграционная убыль населения в Чувашии снизилась, в целом население республики сократилось в январе-сентябре текущего года из-за миграционных процессов на 1384 человека. Это в 1,88 раза меньше к аналогичному прошлогоднему периоду. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Миграционная активность была в основном в пределах России. За указанный период с 9072 до 8325 человек (или на 8,3%) снизилось число прибывших в Чувашию из других регионов. В то же время число покинувших пределы республики сократилось с 11 460 до 9 700 (или на 15,4%). Межрегиональная миграционная убыль населения снизилась в 1,74 раза, с 2388 человек до 1375 человек.

Что касается внутрирегиональной миграции, то на территории Чувашии сменили место жительство в связи с переездом 18 048 человек (в январе-сентябре 2018 года — 19 557 человек).

За пределы страны выехали по итогам девяти месяцев 1496 жителей, в то же время из-за рубежа в Чувашию прибыли 1505 человек.

Напомним, на начало 2019 года в Чувашии насчитывалось 1,223 млн жителей.