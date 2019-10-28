Москва, , 16:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский увидел взаимосвязь между домашними животными, собаками, кошками, птицами и разводами, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Худ. Райт Баркер

«Я наблюдал. Как только в доме животное, никакой дружбы нет… и никакого личного счастья, обязательно два-три брака и обязательно холодные отношения», — сказал Жириновский в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

«Почему любят больше животных? Они бессловесные твари… Животных вы любите, потому что они вас благодарят за то, что вы их кормите. Два — три дня не кормите — и вся любовь прекратится», — рассуждает он.