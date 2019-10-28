Москва, , 16:32 — REGNUM ФБК, оспаривая в судебном порядке решение Минюста о внесении организации в список иноагентов, просто соблюдает «определенный ритуал», хотя должен бы «радоваться признанию заслуг», считает известный адвокат Дмитрий Аграновский.

Эксперт напоминает, что на обращение в суд и обжалование якобы несправедливого решения фонд имеет «полное право».

«Хотя я не понимаю особой обеспокоенности фонда, потому что специфика их аудитории такова, что признание их иноагентом — это все равно, что медаль и признание заслуг. Я думаю, что в данном случае они соблюдают определенный ритуал, прекрасно зная, что, в общем-то, ничем им это событие не грозит и не препятствует их деятельности. На мой взгляд, сейчас официально признано то, что и так всем ясно. С обывательской точки зрения всем очевидно это, а Минюст теперь выразил это в официальной форме», — цитирует слова Дмитрия Аграновского Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) .

При этом адвокат признался, что сам факт грядущего судебного разбирательства он приветствует, поскольку все смогут убедиться в наличии у ведомства явных доказательств по делу.

«Вне зависимости от исхода заседания, для меня Алексей Навальный и его соратники — люди, работающие против интересов нашей страны и в угоду иностранным государствам. Это ясно по их действиям. Например, Мари Бутину в США за сходные действия — попытку влияния на политику изнутри — приговорили к тюремному сроку, а у нас всего лишь называют за это своими именами. Может, если структура эта открыто будет называться иноагентом, то в следующий раз кандидаты в депутаты подумают, стоит ли с ними сотрудничать», — заключил Дмитрий Аграновский.

О том, что в данном деле «всё очевидно», говорит и адвокат Сталина Гуревич.

«Тут все достаточно просто: если организация получает финансирование, скрывает это и оно доказано, то нет оснований для удовлетворения заявленного иска. Если вы хотите заниматься на территории государства какой-то деятельностью, то просто соблюдайте закон, это ведь так просто. Причем в России это проще, чем в других странах. Мне не совсем понятны претензии юристов ФБК к Минюсту, хотя в профессиональной среде словосочетание юристы ФБК давно вызывает сардонический смех», — сказала Сталина Гуревич.

Напомним, в понедельник проходит предварительное слушание по иску ФБК к Минюсту в Замоскворецком районном суде Москвы. По мнению заявителя, Минюст несправедливо внес организацию в список иноагентов.

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