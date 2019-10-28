Москва, 28 октября 2019, 16:32 — REGNUM ФБК, оспаривая в судебном порядке решение Минюста о внесении организации в список иноагентов, просто соблюдает «определенный ритуал», хотя должен бы «радоваться признанию заслуг», считает известный адвокат Дмитрий Аграновский.
Эксперт напоминает, что на обращение в суд и обжалование якобы несправедливого решения фонд имеет «полное право».
При этом адвокат признался, что сам факт грядущего судебного разбирательства он приветствует, поскольку все смогут убедиться в наличии у ведомства явных доказательств по делу.
О том, что в данном деле «всё очевидно», говорит и адвокат Сталина Гуревич.
«Тут все достаточно просто: если организация получает финансирование, скрывает это и оно доказано, то нет оснований для удовлетворения заявленного иска. Если вы хотите заниматься на территории государства какой-то деятельностью, то просто соблюдайте закон, это ведь так просто. Причем в России это проще, чем в других странах. Мне не совсем понятны претензии юристов ФБК к Минюсту, хотя в профессиональной среде словосочетание юристы ФБК давно вызывает сардонический смех», — сказала Сталина Гуревич.
Напомним, в понедельник проходит предварительное слушание по иску ФБК к Минюсту в Замоскворецком районном суде Москвы. По мнению заявителя, Минюст несправедливо внес организацию в список иноагентов.
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