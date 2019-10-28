Белгород, , 16:32 — REGNUM 157 саженцев сирени высадили в парке военной сирени на территории музея-заповедника «Прохоровское поле» в Прохоровском районе Белгородской области. Молодые кустики привезли из волгоградского питомника в рамках проекта «Белгородская сирень», сообщили 28 октября в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Парк сирени располагается рядом с музеем бронетанковой техники в Прохоровке. Закладка парка состоялась в 2018 году, в юбилейный год 75-летия Курской битвы и Прохоровского танкового сражения.

«Всего на территории парка-музея уже высажено 12 различных видов сирени. Мы работаем для того, чтобы в каждом уголке России были свои уникальные места, такие, как и созданный здесь, на Святой Белгородчине, сквер-парк», — отметил директор волгоградского питомника Евгений Власов.

Проект «Белгородская сирень» реализуется региональным департаментом строительства и Белгородским государственным национальным исследовательским университетом. Он направлен на создание крупнейшей в России коллекции сортов сирени, в том числе собственной селекции, и распространение сирени на территории Белгородской области.