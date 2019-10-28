Тверь, , 16:30 — REGNUM Ликвидация последствий урагана, нарушившего энергоснабжение ряда населенных пунктов в Тверской области — под контролем, энергетики активно взаимодействуют с МЧС и региональными властями. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя в ходе осмотра территорий, пострадавших от сильно ветра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Губернатор совершает облёт районов на вертолёте МЧС.

Губернатор Тверской области в Вышневолоцком районе Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня на линиях работает более 600 специалистов от ПАО «Россети». Завершается подключение третьей крупной подстанции компании ФСК. Сейчас объезжаем объекты в муниципальных образованиях, где были перебои с электроэнергией. Хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия Россетей, МЧС с областным правительством. Все находится под контролем. К концу текущего дня запланировано полное восстановление по сетям 110 киловольт и более», — сказал глава региона представителям СМИ.

Игорь Руденя посетил Вышневолоцкую центральную районную больницу, а также котельную, отапливающую учреждение. Во время перебоев с электричеством в больнице работал генератор, электроснабжение было возобновлено уже в 11:50. В настоящее время ведется работа по наладке теплоснабжения ЦРБ. Игорь Руденя дал поручение в кратчайшие сроки обеспечить работу системы в штатном режиме.

В целом, отметил глава региона, работа по подключению линий, снабжающих потребителей электроэнергии, активно ведется, налажена практически вся система ЖКХ, ведется запуск котельных. Губернатор также выразил благодарность генеральному директору ПАО «Россети» Павлу Ливинскому и сотрудникам компании за эффективную работу по восстановлению электроснабжения, а также за высокий профессионализм и решение поставленных задач в сложных условиях.

В Вышнем Волочке губернатор проконтролировал возобновление электроснабжения в родильном доме, осмотрел сетевой диспетчерский пункт участка оперативно-технологической службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ураганного ветра в ночь на 28 октября на территории Тверской области без энергоснабжения остался ряд населенных пунктов. В регионе создан оперативный штаб.

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