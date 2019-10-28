Москва, , 17:01 — REGNUM Новый интерактивный эколого-просветительский центр «Московский эколог» откроется в столице 30 октября. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Московский эколог» станет единственным в мире эколого-просветительским экологическим центром, расположенным на борту теплохода.

Торжественное открытие состоится 30 октября в 11:00 по адресу: Ленинградское шоссе, дом 51, Северный речной вокзал, причал 1. В мероприятии примет участие руководитель департамента Антон Кульбачевский. Посетителей ждет экскурсия по экоцентру, в ходе которой специалисты познакомят гостей с интерактивным пространством и с зоной виртуальной реальности. Интерактивное пространство посвящено, в том числе, флоре и фауне рек, озер и морей.

На верхней палубе судна будут проводиться занятия, кружки, лектории, мастер-классы, конференции и встречи с активистами-экологами, в том числе, заседания «Московского экологического клуба», куда войдут заинтересованные вопросами экологии школьники, студенты, выпускники профильных вузов Москвы.

На нижней палубе обустроят музей Москвы-реки, где представят экспонаты для изучения географии реки, ее геологического строения, истории возникновения города; стенды, посвященные подводным обитателям реки и ее орнитофауне.

Как отмечается в сообщении, сегодня в столице уже работают восемь экоцентров, каждый из которых имеет свою специфику и направленность.