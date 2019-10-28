Калининград, , 16:13 — REGNUM На приобретение нового медицинского оборудования в 2019 году из федерального и регионального бюджетов в Калининградской области суммарно будет потрачено свыше 86,2 млн рублей, сообщила сегодня, 28 октября, пресс-служба регионального правительства.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» больницы Гусева, Советска, Черняховска и калининградская детская поликлиника №6 получили новое оборудование для кабинетов детского офтальмолога. В последней также появилось современное рентгенологическое оборудование. Ещё 40 наименований различных современных медицинских приборов доставят в детские больницы и поликлиники региона до конца 2019 года.

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для детских медучреждений Калининградской области выделено в общей сложности 360,3 млн рублей. Летом этого года началось строительство нового корпуса Детской областной больницы. В новом здании с конца 2021 года заработает приёмное отделение, травматология и ортопедия, отделение сочетанной травмы, хирургия.