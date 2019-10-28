Москва, , 16:13 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал основную причину расстрела военнослужащих в Забайкальском крае, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это не произошло в Московской области, здесь столь всего есть, Петербурге, Ростове. Самый глухой регион — Забайкальский край, ближе китайская граница, только лес, чаща, тайга. Там вообще нет гражданского населения, это ракетная установка для отражения нападения на нас или мы на кого-то нападем, итак, нет контактов с мирным населением, гражданским», — сказал Жириновский в ходе круглого стола в Госдуме.

Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек.

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