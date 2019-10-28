Белгород, , 16:12 — REGNUM Свердловский районный суд Белгорода признал виновным в хранении наркотического средства 33-летнего жителя областного центра. Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Мужчина через тайники распространял героин в Белгороде, сообщили 28 октября в пресс-службе регионального УФСБ.

Преступник входил в состав трансграничной группы. При задержании и проведении личного досмотра у него обнаружены и изъяты свёртки, содержащие в своём составе героин (диацетилморфин) массой около 30 граммов, что соответствует крупному размеру. Наркотик мужчина должен был бесконтактно сбыть через тайники на территории города.

Следователи представили исчерпывающие доказательства причастности мужчины к преступлению. Приговор вступил в законную силу.