Сеул, 28 октября 2019, 16:14 — REGNUM Девять из десяти иностранцев, являющихся поклонниками музыкального направления к-поп, хотели бы посетить Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Корейскую туристическую организацию.
Согласно опросу, проведенного среди 1262 фанатов из 111 стран, 89% респондентов сообщили, что намерены посетить Южную Корею в туристических целях. Из низ 76,4% опрошенных, отметили, что планируют посетить Страну утренней свежести в течение года.
Как отмечают представители туристической организации, 86,8% иностранцев, посетивших Южную Корею в течение последних трех лет, выделяют главной причиной своего визита в Южную Корею — увлечение музыкальным направлением к-поп.
Среди любимых к-поп исполнителей 36,1% отдали предпочтение группе BTS, 10,4% — группе EXO, 8,2% — Super Junior, 5,6% — группе Big Bang, 3% — группе Shinhwa, 2,7% — певице IU.
Среди источников, посредством которых участники опроса могли ознакомиться с творчеством южнокорейских музыкальных звезд, были выделены: видеохостинг YouTube (30,6%), телевидение (29,4%), друзья и знакомые (16,2%).
K-pop (аббревиатура от англ.Korean pop) —музыкальный жанр, возникший в Южной Кореи вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.