Сеул, , 16:14 — REGNUM Девять из десяти иностранцев, являющихся поклонниками музыкального направления к-поп, хотели бы посетить Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Корейскую туристическую организацию.

Концерт группы Shinhwa (сс) mduangdara

Согласно опросу, проведенного среди 1262 фанатов из 111 стран, 89% респондентов сообщили, что намерены посетить Южную Корею в туристических целях. Из низ 76,4% опрошенных, отметили, что планируют посетить Страну утренней свежести в течение года.

Как отмечают представители туристической организации, 86,8% иностранцев, посетивших Южную Корею в течение последних трех лет, выделяют главной причиной своего визита в Южную Корею — увлечение музыкальным направлением к-поп.

Среди любимых к-поп исполнителей 36,1% отдали предпочтение группе BTS, 10,4% — группе EXO, 8,2% — Super Junior, 5,6% — группе Big Bang, 3% — группе Shinhwa, 2,7% — певице IU.

Среди источников, посредством которых участники опроса могли ознакомиться с творчеством южнокорейских музыкальных звезд, были выделены: видеохостинг YouTube (30,6%), телевидение (29,4%), друзья и знакомые (16,2%).

K-pop (аббревиатура от англ.Korean pop) —музыкальный жанр, возникший в Южной Кореи вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.