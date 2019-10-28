Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе. Об этом сообщает «Новый день«

.Как заявил порталу адвокат Александр Шумилов, который защищает интересы жены одного из погибших, обвиняемый отказался проходить проверку на детекторе лжи. На проверке настаивал следователь Алексей Кондин.

Впрочем, за отказ от полиграфа виновнику аварии ничего не будет — согласно действующему законодательству, принудить обвиняемого к процедуре не могут, и за несогласие ему тоже ничего не грозит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ предположили, что виновнику смертельной аварии на ул. Малышева могли подменить анализы, которые он сдавал в рамках медосвидетельствования. Согласно информации журналистов, такие выводы следуют из экспертизы ДНК, которую провели для выяснения обстоятельств.

Смертельное ДТП в центре Екатеринбурга произошло 4 августа. Погибли два человека.

После аварии в СМИ появились сведения, что автомобиль KIA, на котором разъезжал виновник аварии, мог быть угнан, а сам водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Однако проведённые экспертизы опровергли слухи — водитель в момент ДТП был трезв.

Читайте ранее в этом сюжете: Анализы возможного виновника смертельного ДТП на Урале подменили — СМИ