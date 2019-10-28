Черкесск, , 15:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлен факт хранения и распространения литературы экстремистского содержания. В нем уличены двое жителей Усть-Джегутинского района, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, факт распространения среди местных жителей экстремистской литературы, которая внесена в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных на территории РФ, был установлен в ходе проверки. В отношении лиц, которых уличили в нем, было возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Усть-Джегутинский районный суд признал их виновными и привлек к административной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Карачаево-Черкесии вынесен приговор восьмерым членам экстремистской ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.