Новосибирск, , 15:39 — REGNUM Посетители новосибирского магазина IKEA в одном из интерьеров заметили фотографию с человеком в нацистской форме.

«Вот такой элемент декора увидел в магазине IKEA — книжный шкаф, в котором стоит трогательная старая фотография, создающая ощущение домашнего уюта, уважения к истории. Но приглядитесь к форме, — написал в редакцию «НГС. Новостей» читатель, прикрепив к письму фотографию. — Да ведь такие же были на форме ефрейтора… нацистской Германии 1943 года».

В магазине заявили, что провокационную фотографию могли оставить и покупатели.

«Бывает, что люди намеренно что-то меняют, портят или переставляют вещи. Мы переставляем всё на место, но ресурсы ограничены, и делаем мы это только утром, — рассказал изданию маркетинг-менеджер магазина IKEA Новосибирск Пётр Хороших. — Бывают ситуации, что меняют фотографии. Такие же ситуации уже были в Москве и Петербурге. Всё устранили уже, но невозможно за всем проследить».