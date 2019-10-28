Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM В Петербурге продолжается расследование жестокого убийства 46-летней женщины, тело которой было обнаружено ночью 27 октября в квартире дома на улице Стасовой с колото-резаными ранениями живота и груди. В тяжком преступлении подозревается 12-летний сын погибшей.

Франсиско де Гойя. Сумасшедший дом. 1812-1814

Как сообщили 28 октября в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, подозреваемый подросток в настоящее время помещен в детскую психиатрическую больницу, в центр восстановительного лечения.

«Предполагаемого убийцу опросили, однако в силу своего диагноза (отставание в развитии, — прим.) он почти не разговаривает и пояснить своих действий не смог», — уточнили в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

Напомним, во время преступления в квартире находились брат-близнец подозреваемого и их отец, который был в состоянии алкогольного опьянения. Услышав шум во время убийства, второй мальчик проснулся и разбудил отца.

В аппарате уполномоченного опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что перед трагедией братья якобы употребляли алкоголь вместе со взрослыми. Также не нашли подтверждения сведения о том, что семья состояла на учете социальных служб как неблагополучная.

На сегодня известно лишь то, что братья-близнецы посещают коррекционное образовательное учреждение, наблюдаются у психиатра.

Подозреваемый, как уже говорилось, находится в детской психбольнице, его брат после случившегося помещен в обычную детскую больницу.

«Обоих ждет судебно-психиатрическая экспертиза, после который будет решаться вопрос об их дальнейшей судьбе», — заявили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ранее в СКР, по уголовному делу об убийстве проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначается комплекс судебно-медицинских экспертиз.

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