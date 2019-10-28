Токио, , 15:35 — REGNUM Релиз игры Death Stranding на консоли PS4 состоится 8 ноября 2019 года. Об этом 28 сообщила официальная Twitter-страница студии Kojima Productions.

https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1188787623965401088

Также стало известно, что на платформе ПК игра выйдет «летом 2020 года». В публикации разработчики поблагодарили всех, кто поддерживал проект.

Death Stranding — предстоящая игра известного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. В его новом проекте приняли участие многие актёры, в том числе Норман Ридус («Ходячие мертвецы») и Мадс Миккельсен («Квант милосердия»).

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