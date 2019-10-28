Багдад, , 16:16 — REGNUM Школьные учителя присоединятся к массовым акциям протеста, проходящим в Ираке. Об этом 28 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Забастовка состоится в знак солидарности с демонстрантами, которые требуют привлечь к ответственности коррумпированных чиновников», — подчеркнул глава Союза учителей Ирака Аббас аль-Судани в комментарии изданию.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются несколько недель. В минувшие выходные они вспыхнули с новой силой, что привело к столкновению с полицией. В результате погибли по меньшей мере 75 человек.

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