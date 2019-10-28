Донецк, , 15:32 — REGNUM Вышка сотовой связи была подорвана в результате теракта, который провели украинские националисты. Данное заявление опубликовала пресс-служба Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (УНМ ДНР) 28 октября.

«[Украинские] националисты приступили к реализации запланированных их руководителями террористических актов. В частности, в результате одного из них вчера была повреждена базовая станция сотовой связи в городе Донецке», — говорится в заявлении.

Вышка сотовой связи местного оператора была подорвана утром 27 октября. Она находилась в Пролетарском районе столицы ДНР. На место сразу выехали ремонтные бригады, сотрудники МЧС и милиции.

Сообщается, что пострадавших нет.

Стоит отметить, что под данным УНМ ДНР, опубликованным 28 октября, накануне с территории подконтрольной Киеву 13 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, несмотря на объявленное перемирие.