Томск, , 15:22 — REGNUM В Томской области постановлением региональной администрации официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM 28 октября в администрации региона, пожарная опасность в лесах отсутствует, условия погода также позволяют принять такое решение.

Лес sovraskin

Всего в Томской области с начала 2019 года ликвидировали 224 лесных пожара на общей площади 2256,02 га, в том числе на лесной площади 2077,92 га. 203 пожара (90,6%) потушили в течение первых суток с момента обнаружения. Средняя площадь одного пожара составила 10 га. Большинство возгораний (175) произошло по вине местного населения, уточнили в обладминистрации.

Последнее возгорание в лесах Томской области потушили в Тимирязевском лесничестве 21 октября на площади 0,1 га. Как сообщало ИА REGNUM, по информации томских властей, оно возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности местным населением.

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