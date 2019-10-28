Цхинвал, , 15:19 — REGNUM Пропавший леопард Эльбрус, возможно, выжил и находится на южном склоне Кавказского хребта. Из Южной Осетии поступила информация о том, что недалеко от села Цорбис егерь заметил следы большой кошки и животное, напоминающее леопарда. Есть вероятность, что это Эльбрус — одна из двух особей переднеазиатского леопарда, привезенных из Сочинского центра разведения разведения леопардов. Об этом 28 октября сообщает информагентство «Рес».

Переднеазиатский леопард

Как сообщало ранее ИА REGNUM, двух переднеазиатских леопардов Эльбруса и Волну выпустили в нацпарке Северной Осетии «Алания» в июле 2018 года. Судя по показаниям GPS-ошейника, Эльбрус перешел на территорию Южной Осетии, но в декабре 2018 года сигнал от ошейника перестал менять местоположение. Учеными были проведены три поисковые экспедиции, но найти леопарда так и не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Очередные поиски леопарда Эльбруса в Южной Осетии не принесли результата