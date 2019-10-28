Левашинский район, Дагестан, , 15:31 — REGNUM Резиденция бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, построенная в его родовом селе Мекеги в Левашинском районе республики, признана самовольной постройкой. На эту недвижимость, представляющую из себя большой особняк, отсутствуют правоустанавливающие документы, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе СК РФ.

Не исключается, что оплата за коммунальные услуги, электричество и водоснабжение владельцами резиденции не осуществлялась. Эти обстоятельства будут проверены следствием.

Напомним, сегодня Лефортовский суд Москвы приговорил Абдусамада Гамидова к 6,5 годам колонии за хищение в составе организованной группы более 40 млн рублей при реконструкции здания под изолятор для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале. Бывший вице-премьер Дагестана Раюдин Юсуфов осуждён на 5,5 лет.

В СК также рассказали о мерах, принятых для возмещения причиненного ущерба. В частности, у Гамидова арестовано недвижимое имущество, общая кадастровая стоимость которого составила более 68 млн рублей. При обыске в доме экс-премьера также было обнаружено и изъято два автомата Калашникова.

«Примечательно, что при всем этом Гамидов позиционировал себя честным и принципиальным госслужащим, отстаивавшим интересы республики. Но факты говорят сами за себя», — сказано в сообщении.

Добавим, что хищение бюджетных денег при возведении изолятора — это только один эпизод преступлений, вменяемых Гамидову и Юсуфову. Главным управлением по особо важным делам СК РФ продолжается расследование иных эпизодов в рамках общего уголовного дела, по которому проходит ряд бывших дагестанских чиновников.

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