Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM В Ростовской области поисковики в ходе полевой экспедиции обнаружили останки советских солдат. Бойцы Красной Армии найдены неподалёку от реки Миус, где в годы Великой Отечественной войны был создан укреплённый оборонительный рубеж вермахта.

«О том, что творилось здесь в июле — августе 1943 года, остаётся только догадываться. Это был настоящий ад, что и подтверждают очень скупые строки дивизионных донесений о огромных потерях каждый день. Именно там, в передовых траншеях, и были найдены посечённые осколками два солдата. Это штурмовые отряды, прорывавшие немецкую оборону в жаркие августовские дни», — сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

ИА REGNUM ранее сообщало, что поисковые отряды Ростовской области с начала текущего года подняли останки более 300 советских солдат.

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