Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Турецкие врачи оценивают состояние 31-летней петербурженки, впавшей в кому на отдыхе в Турции, как стабильно тяжелое и не разрешают родным вернуть ее на родину. Об этом сообщает 28 октября МИД России со ссылкой на информацию Генерального консульства России в Анталье.

Кира Ш. вместе со своей маленькой дочкой и матерью отправилась в курортный город Турции в отпуск. На третий день отдыха женщине стало плохо, сначала она перестала чувствовать руку и ногу, после у нее начались судороги и она потеряла сознания. По подозрению турецких врачей, у женщины произошел инсульт, а затем инфаркт головного мозга. Чтобы стабилизировать ее состояние, петербурженку ввели в искусственную кому и поместили в реанимационное отделение под наблюдение специалистов.

«Случай признан частично страховым. Медицинское лечение, за исключением отдельных специальных обследований (в частности, проведение ангиографии), будет покрыто за счет страховой компании, — отмечают в МИД России. — Критическое состояние россиянки на текущий момент не позволяет говорить о возможности ее транспортировки в Россию в ближайшее время».

В настоящий момент генконсульством, совместно с российскими инстанциями, прорабатывается вопрос о проведении телеконсультаций с турецкими врачами для обсуждения текущего состояния пациентки, методов ее лечения и перспективы эвакуации ее в Россию.

Российское генконсульство в Анталье находится на связи с родственниками женщины, лечащими врачами и представителями страховой компании и «продолжает следить за ситуацией, оказывая необходимую поддержку в рамках своей компетенции и полномочий».

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